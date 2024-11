Heel veel regenwormen ingezet tegen wateroverlast in deze woonwijk

In de strijd tegen wateroverlast in de Bossche wijk Maaspoort wordt wel een heel bijzonder middel ingezet: regenwormen. Leerlingen van de twee naastgelegen basisscholen hebben samen met de gemeente liefst 150 kilo aan kronkelbeestjes uitgespreid over een veld bij het Brolijnplein. De vele wormen moeten ervoor zorgen dat de bewoners daar voortaan droge voeten houden.

Als Thur de kinderen een handjevol wormen laat zien, vindt een aantal het maar vies. Maar niet veel later lopen ze allemaal met wormen in hun hand naar het veld toe. De een meteen met een hand vol, de ander met één wormpje tegelijk.

“Het is glibberig en voelt best wel vreemd”, concludeert Lieke uit groep 5 van Basisschool De Bron. “Eerst was ik wel een beetje bang voor wormen. Maar toen ik er eentje had aangeraakt, vond ik het toch niet heel vies”, vertelt Iman uit groep 5 van Montessorischool Merlijn.

Wateradviseur Demi Durand van de gemeente kijkt tevreden toe hoe de kinderen in de weer zijn. Ze hoopt dat ze hiermee iets leren over hoe belangrijk dieren zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van de verandering van het klimaat tegen te gaan. "Hiermee proberen we ze spelenderwijs te leren hoe zoiets kan werken.”