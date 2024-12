Eva Hermans overleden: honderdduizenden mensen volgden haar ziekteproces

Eva Hermans-Kroot uit Tilburg is op 26-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Ze kreeg landelijke bekendheid doordat ze haar ervaringen met de ziekte deelde in het tv-programma 'Over Mijn Lijk' en op haar eigen Instagram-account 'Longeneeslijk'. Daar werd ze gevolgd door meer dan een half miljoen mensen. De gezondheid van Eva ging de afgelopen weken hard achteruit.

"Als je dit leest betekent het dat ik er niet meer ben. Ik ben op zaterdag 30 november 2024 overleden in het bijzijn van mijn lieve naasten."

Zo laten de nabestaanden zaterdagavond namens Eva op haar Instagrampagina weten dat ze 'veel te vroeg' is overleden. In haar bericht meldt ze ook dat we 'allemaal onverwoestbaar denken te zijn' en geeft ze het advies 'niet heel je toekomst te leven, leef je leven nu’.

Kans op genezing klein

Eva kreeg de diagnose longkanker in maart 2021, toen ze 22 jaar oud was. Ze begon nog diezelfde maand met het schrijven op Instagram over haar ervaringen met de ziekte. Al meteen was duidelijk dat de kans op genezing 'onwaarschijnlijk klein' was, schreef Eva in een van haar eerste verhalen.

Het nieuws over de ziekte zette haar leven in één keer op z'n kop, maar desondanks bleef de toon in haar verhalen positief. "Een dieptepunt in je leven, maar een hoogtepunt dat de behandeling start. Het is me 100 procent meegevallen", schreef ze bijvoorbeeld bij het begin van de behandeling.

Maar ook verdrietig nieuws werd gedeeld. Zo kon de IVF-behandeling om een kindje te krijgen niet doorgaan. "Omdat er eigenlijk geen tijd voor is en de artsen mij zo snel mogelijk willen behandelen. Hier baal ik van (zacht uitgedrukt), want een kinderwens is enorm."

Vrijwel wekelijks kwam ze met een uitgebreide update, bijna altijd voorzien van een foto waarop ze breed lachend poseerde - hoe somber het nieuws soms ook was. In de loop der jaren groeide de groep volgers alsmaar. Dat kwam onder meer omdat ze regelmatig te gast was in de ochtendshow 'Mattie& Marieke' van radiozender Qmusic. Ook was ze te zien in het tv-programma 'Over Mijn Lijk', waarin ongeneeslijk zieke jongeren worden gevolgd.

Huwelijk en diploma

Eva maakte wat van haar leven, ondanks de kanker. Ze werd ten huwelijk gevraagd en trouwde met haar vriend Matthijs, op 2 mei 2022. Daarmee ging een grote wens in vervulling. "Het was de meest mooie dag van mijn leven tot nu toe. Mijn ziekte speelde deze dag geen rol", schreef Eva er destijds over.

En ook die andere grote wens, afstuderen, kon Eva afvinken. In juli 2023 kreeg ze haar diploma communicatie: Eva slaagde cum laude. Ze moest alleen haar stage laten schieten door behandelingen voor haar ziekte.

"Mijn docenten zeiden ook allemaal: 'Als iemand zijn diploma verdient, dan ben jij het wel'", vertelde Eva vorig jaar oktober in een interview met de nieuws- en verhalenwebsite van het Erasmus MC. "Dat is een geweldig compliment, maar ik heb er ook echt heel veel aan gedaan. Als ik maar even kon, ging ik gewoon door met school."