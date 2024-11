'Van Nistelrooij nieuwe trainer Leicester City, is binnen 24 uur officieel'

Ruud van Nistelrooij uit Geffen heeft twee weken na zijn vertrek bij Manchester United een nieuwe club gevonden. Hij blijft in de Premier League en wordt hoofdtrainer van Leicester City, melden De Telegraaf en het Engelse Telegraph Football.

Leicester zette vorige week Steve Cooper, die pas sinds afgelopen zomer in dienst was, op straat. De nieuwe club van de 48-jarige Van Nistelrooij staat na twaalf speelronden zestiende in de Premier League.

Leicester zou de aanstelling van Van Nistelrooij binnen 24 uur officieel bekend willen maken.

Van Nistelrooij was na het vertrek van Erik ten Hag vier wedstrijden interim-trainer bij Manchester United. Hij bleef ongeslagen in die vier duels met drie zeges en een gelijkspel.

"Het was een voorrecht en een eer om de club te vertegenwoordigen als speler, coach en manager. Ik zal de herinneringen die we samen hebben gedeeld altijd koesteren", schreef Van Nistelrooij, die deze zomer was begonnen als assistent-trainer bij United, op X over zijn vertrek bij de club waar hij ook als speler actief was.

Bij United was er door het aantrekken van Ruben Amorim als nieuwe trainer geen plek meer voor de Nederlander in de technische staf.