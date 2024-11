PSV zet na sensationele comeback reuzestap naar volgende ronde

PSV heeft in extremis weten te winnen van Shakhtar Donetsk. Vijf minuten voor tijd keken de Eindhovenaren nog tegen een 2-0 achterstand aan. Maar in de slotminuten van deze Champions-Leaguewedstrijd wist PSV nog drie keer te scoren. Het leidde tot veel vreugde in het Philips Stadion in Eindhoven.

12 november 2022 was de laatste keer dat PSV in huis verloor. Toen was AZ vlak voor het WK te sterk voor de Eindhovenaren. Woensdagavond flirtte de Eindhovense club weer met een nieuwe thuisnederlaag. Ze speelde uitermate zwak tegen Shakhtar Donetsk.

En de Champions League is nou net niet het podium waarop je slordig moet gaan spelen. In de Eredivisie komt PSV nog wel eens weg met een matige wedstrijd, maar op het allerhoogste niveau weet een tegenstander daar altijd van te profiteren.

Fouten aan de linkerkant

Shakhtar Donetsk wist in de omschakeling een slordig PSV in de eerste helft tot twee keer toe af te straffen. Na acht minuten was het Danylo Sikan die een voorzet vanaf de linkerkant wist binnen te tikken. Niet veel later ging Matteo Dams aan de linkerkant in de fout waarna Oleksandr Zubkov de 0-2 kon maken.

Het publiek begon te fluiten en was duidelijk ontevreden, net als Peter Bosz. De trainer greep in de rust in en bracht Ricardo Pepi. Hij ging samenspelen met Luuk de Jong in de hoop wat te forceren. Maar PSV creëerde veel te weinig. Toch werd het nog spannend in Eindhoven toen een speler van Shakhtar een rode kaart kreeg.

Tillman de held, Pepi het goudhaantje

Malik Tillman zorgde drie minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer door de keeper bij een vrije trap te verrassen in de korte hoek. Diezelfde Tillman maakte nog geen 2 minuten later gelijk. Een vlammend afstandsschot was de keeper te machtig 2-2.

PSV wilde meer, zette aan in de blessuretijd en kreeg nog de volle buit. Met de laatste trap van de wedstrijd wist Pepi PSV naar de overwinning te schieten. Het leverde dolle taferelen op in het stadion.

Door de 3-2 zege is PSV heel dichtbij de volgende ronde. Waar tien punten voldoende lijkt voor de volgende ronde in de Champions League heeft PSV met nog drie wedstrijden te gaan al acht punten. Nog één keer winnen en de tickets voor een plek bij de beste 24 ploegen van Europa is een feit. Over twee weken gaat de Eindhovense club op bezoek bij het Franse Stade Brest.