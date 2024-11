Man vlucht na stopteken politie, crasht tegen boom in België en overlijdt

Een automobilist is donderdagochtend in Eersel gevlucht voor de politie nadat hij daar een stopteken kreeg. Even later overleed de bestuurder nadat hij in zijn vlucht net over de grens in België tegen een boom reed. De bestuurder reageerde in eerste instantie volgens de politie wel op het teken door te stoppen. Kort daarna ging hij er hard vandoor richting België.

Het dodelijke ongeluk gebeurde in Mol op de Eerselseweg. Op enkele honderden meters van de plek waar hij rond kwart over zeven het stopteken van Nederlandse agenten kreeg. Op foto's is te zien hoe de wagen over de kop is geslagen. Volgens de politie kwam de auto tegen een boom tot stilstand. De politie wil niet spreken van een politieachtervolging. 'Nog voor de Nederlandse agenten opvolging konden geven reed de bestuurder met hoge snelheid weg', schrijft de politie op X. De Eerselseweg is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Zowel Nederlandse als Belgische agenten zijn ter plaatse. Zo wordt er onderzoek gedaan in het gras langs de rijbaan. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Nieuwssite RTV schrijft dat de auto Belgische kentekenplaten heeft.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision