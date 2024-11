Nick mocht optreden in de Gelredome met Marco Schuitmaker: 'Prachtig!'

Veel zangers dromen ervan, maar voor Nick Verhoekx uit Tilburg is het werkelijkheid geworden. Hij mocht vorige week optreden in de Gelredome met niemand minder dan Marco Schuitmaker. Sindsdien is Nick in de wolken en donderdag verscheen ook nog eens zijn nieuwe single Nachttrein.

Nick is nog steeds niet helemaal bekomen van zijn optreden van vorige week in de Gelredome. "Elke dag als ik opsta denk ik: is dit nou echt gebeurd?", vertelt hij donderdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant. En dat is niet gek, want er ging heel wat aan het optreden vooraf. Nick deed mee aan een talentenjacht en moest twee keer auditie doen: een keer in Groningen en een keer in Hilversum. "Daarna hoorde ik dat ik gewonnen had en dat ik in de Gelredome mocht staan."

Nick Verhoekx in de Gelredome (foto: Ben Houdijk Photography).

De dag voor het optreden liepen de zenuwen wel op bij Nick. Hij had al wat podiumervaring als zanger, maar niet voor zo'n groot publiek in een stadion. "Na de repetities in de Gelredome lag ik in bed en dan ga je toch wel een paar keer draaien", vertelt hij met een lach.

"Toen we van het podium gingen, wilde ik nog een keer."

Het optreden zelf vond hij geweldig om mee te maken. "Ik hoorde door mijn oortjes heen de mensen meezingen. Dat heb ik nog nooit ervaren, prachtig! Toen we van het podium gingen, wilde ik nog een keer. Marco mag me voor volgend jaar bellen." Nick krijgt sinds zijn optreden veel reacties en extra boekingen. En dat is een goede timing, want donderdag is zijn nieuwe single Nachttrein verschenen. Als het aan Nick ligt, blijft het daar niet bij: "Ik ga de studio in om meer eigen werk te maken en ik wil nog meer op het podium staan en mensen raken met mijn stem."