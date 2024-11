In deze Brabantse voetbalstadions drink je het goedkoopst bier

Eredivisievoetbal kijken met een biertje in de hand doe je het beste in een Brabants voetbalstadion. Niets nieuws natuurlijk, maar het is nu ook onderzocht. De halve liters bier bij NAC, PSV en RKC zijn namelijk de goedkoopste van Nederland, 5,95 euro. En in 020 betaal je bijna anderhalve euro meer voor hetzelfde glas.

Iemand die iedere thuiswedstrijd van PSV, NAC of RKC in het stadion zit en één biertje per helft drinkt, is in een seizoen 202,30 euro kwijt. Willem II-supporters mogen wat dieper in de buidel tasten. In Tilburg kost een halve liter namelijk 6,50 euro. Een seizoen lang bier bij Willem-II kost volgens dezelfde rekenmethode 221,00 euro.

In Amsterdam betalen ze de hoofdprijs: 7,25 euro per halve liter. Een seizoen Ajax meemaken kost bij één glas bier per helft maar liefst 246,50 euro. Oftewel, bij PSV, NAC en RKC kun je zeven bier extra drinken per seizoen en alsnog goedkoper uit zijn dan een Ajacied. Een fan die er meer dan één per helft lust, is relatief natuurlijk nóg goedkoper uit dan een Ajax-supporter met dezelfde dorst.

De afgelopen jaren is de bierprijs van Eredivisieclubs alleen maar toegenomen. In 2019 betaalden Nederlandse voetbalsupporters gemiddeld zo’n 9,85 euro per liter bier. Dit seizoen ligt die prijs inmiddels op 12,60, een prijsstijging van bijna 28 procent. Bij de drie goedkoopste clubs kost een liter pilsener 11,90 euro. In het Koning Willem II-stadion betaal je iets meer dan gemiddeld: daar kost een liter bier precies 13 euro.