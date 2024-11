Bestelbus met in de bak een lading koffiezetapparaten door brand verwoest

Op de A73 bij Cuijk stond vrijdagochtend iets voor zeven uur een bestelbus in brand. De wagen is door de brand vrijwel compleet verwoest. De bestelbus vervoerde een lading koffiezetapparaten. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.

In de richting van Nijmegen was even één rijstrook dicht zodat de brandweer de boel kon blussen. Rond zeven uur was de wagen geblust en kon een berger aan de slag. Snel daarna was de afgesloten rijstrook weer open, zo gaf Rijkswaterstaat aan. Weggebruikers die richting Nijmegen wilden, moesten vrijdagochtend vroeg rekening houden met een half uur extra reistijd.