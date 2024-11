Man bewusteloos geslagen, politie zoekt dader 'laffe mishandeling'

Een man is een kleine maand geleden op de kruising van de 2e Haagstraat met de Nieuwstraat in Helmond bewusteloos geslagen. Dat gebeurde toen hij na een feestje met een paar vrienden naar huis fietste, zo maakte de politie vrijdag bekend. Het slachtoffer hield aan de mishandeling een hersenschudding en enkele snijwonden over. Van wat er die bewuste avond is gebeurd kan hij zich niks meer herinneren. De politie is nog op zoek naar de dader van de mishandeling.

Het slachtoffer heeft volgens de politie als gevolg van de mishandeling in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 november drie weken thuis gezeten en niks kunnen doen. Hij ondervindt nog dagelijks de gevolgen van de 'laffe mishandeling', zoals de politie dat wat er is gebeurd, omschrijft. Terug naar die nacht

Het slachtoffer fietste die bewuste nacht met zijn vrienden naar huis toen een auto die uit de richting van de 3e Haagstraat kwam hen rakelings passeerde. De vrouw die achter het stuur van de auto zat stopte midden op de weg en stapte uit. Ook een tweede vrouw stapte uit de auto. Het duo liep op de vriendengroep af en er ontstond een woordenwisseling. Daarop stapte ook een man uit de auto. Deze rende op het latere slachtoffer af en sloeg hem met zijn vuist in zijn gezicht. Het slachtoffer viel door de klap op de grond en verloor het bewustzijn. De man en de twee vrouwen renden hierop terug naar de auto en gingen er vandoor in de richting van de Mierloseweg. De politie roept nu de hulp van het publiek in om de dader op te sporen. In een opsporingbericht deelt ze een aantal foto's met daarbij de vraag wie de man op de foto's herkent.

Foto: politie.nl.

Ook naar de andere inzittenden van de auto, de twee vrouwen, is de politie nog op zoek. De beelden van hen deelt de politie nog niet, zo laat ze weten. De drie reden in een grijze auto, vermoedelijk een Peugeot 107.

De auto waarin de drie zouden hebben gereden (foto: politie.nl).