Geen Black Friday voor deze mensen: 'Alsof je gelukkiger wordt van spullen'

Het is weer Black Friday, de dag dat ook Brabantse winkeliers volop kortingen aanbieden. Als tegengeluid is er Green Friday. Bomen worden gered en sommige winkels gaan bewust dicht als protest tegen overconsumptie.

Geen spullen kopen maar gratis planten en bomen oogsten op Green Friday. Bij Kloostergoed Theresia in Vught staat een oogstdag gepland. Op deze locatie komt een nieuwbouwproject maar het groen moet worden weggehaald voordat er gebouwd gaat worden. Stijn Mertens is regiocoördinator van ‘Meer Bomen Nu’, hij gaat deze Green Friday samen met een groep vrijwilligers aan de slag. “Bij het Kloostergoed staan veel bomen zoals de esdoorn, beuken en elzen. Dat zijn inheemse bomen en daardoor waardevol. Deze loofbomen moeten bewaard blijven." Een aantal vrijwilligers heeft zich aangemeld voor de actie. Zij willen graag iets bijdragen aan de natuur en iets doen aan het klimaatprobleem.

Vrijwilligers aan het werk in Vught (foto: Sandra Peerenboom).

"Juist op Black Friday voelt dat extra nodig. Er moet veel gebeuren maar het is niet alleen zwaar werk”, lacht Stijn. “Als iemand moe wordt kan diegene ook nog koffie of thee verzorgen.” De harde werkers mogen de planten zelf houden of weggeven aan tuinen, voedselbossen of boeren. Elisah Pals is klimaatburgemeester in Breda. Zij gebruikt deze Green Friday voor een oproep op social media om je aan te sluiten bij een ‘Koop Niks Nieuws Challenge’. Ze daagt hiermee mensen uit om een jaar lang geen nieuwe spullen te kopen.

"Iedere dag worden we verleid door advertenties en op Black Friday is dat extreem."

“Het lijkt een hele uitdaging om geen nieuwe spullen of kleding te kopen. Iedere dag worden we verleid door advertenties en op Black Friday is dat extreem. Maar je kunt je afschermen voor alle verleiding, door minder op internet te kijken en minder naar de stad te gaan. Zo heb je veel meer rust en hou je ook nog geld over. Ik doe het al jaren en het doet echt goed." Zelf ruilt ze veel spullen en kleding. Ze merkt dat ze de afgelopen dagen steeds meer aanmeldingen heeft gekregen voor de challenge. Wie op deze Green Friday toch verantwoord in kledingrekken wil snuffelen, kan terecht in het provinciehuis in Den Bosch. Daar hebben de Vughtse klimaatburgemeester Jetske Thielen en de Tilburgse klimaatburgemeester Dieuwertje Vorstenbosch vier rekken met kleding zonder prijskaartje.

"Het lijkt alsof we gelukkiger worden van spullen maar eigenlijk roven we onze planeet leeg."

“We nodigen alle Brabanders op Green Friday uit om langs te komen en om kosteloos iets uit te zoeken”, zegt Jetske. “Waarom kleding nieuw kopen als er al genoeg van is”, zegt Dieuwertje. “Ik heb zelf ook kleding gedoneerd en het is heel leuk om te zien dat anderen daar weer blij van worden”, vertelt Jetske.

Klimaatburgemeester Jetske Thielen (links) toont kleding aan een geïnteresseerde klant (foto: Floor Foole).