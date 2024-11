Samenwerking tussen rivalen redt hier vrouwenvoetbal

FC Unicorn, zo zou de droomsamenwerking tussen twee concurrerende voetbalclubs uit Oss moeten heten als het aan de jongste speelsters zelf lag. Maar het werd OMC24: een samenvoeging van de twee voetbalclubs O.S.S'20 en RKSV Margriet. De concurrenten hebben de krachten gebundeld. “Wij zijn over onze rivaliteit heen gestapt, zodat alle meiden überhaupt konden blijven voetballen.”

Het heeft ongeveer 3 jaar geduurd voordat OMC24 officieel van start kon. “Soms noemen we het ook wel OMC 24/7, omdat we er nog steeds iedere dag mee bezig zijn", lacht Van Vugt.

Toen benaderde O.S.S’20 meerdere clubs in Oss en omgeving om samen te werken. RKSV Margriet was de enige die enthousiast reageerde. “Na vele gesprekken zijn we over onze rivaliteit heen gestapt omdat de speelsters het allerbelangrijkst zijn”, zegt Van Vugt.

Voorzitters Eric van Vugt (45) en Marsha van Lent (36) van het nieuwe OMC24 hebben bepaald geen spijt van de gloednieuwe samenwerking. Een paar seizoenen geleden stuitte O.S.S’20 op een probleem: er waren niet genoeg speelsters om hun teams in stand te houden. “Het was extra moeilijk omdat de clubs in dezelfde vijver vissen", legt Van Lent uit.

Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat er afgelopen seizoen 1.080 speelsters stopten in Brabant. Dat is omgerekend ongeveer 62 teams die verdwenen.

Speelsters op één

Al het harde werk was niet voor niks, want OMC24 is nu al de 3e grootste Samenwerkende Vrouwen Opleiding van Nederland. Met twaalf teams en zo’n 200 speelsters hebben voorzitters van Vught en van Lent weinig te klagen. “Onze meiden en dames hebben eindelijk het gevoel dat ze op één staan", zegt Van Vugt.

Zo ook Iris (22) en Estée (26) die voetballen bij Dames 1. “Het was in het begin echt even wennen. Nu zijn we blij dat we genoeg speelsters hebben en altijd kunnen trainen, want dat hadden we al jaren niet meer", vertellen ze enthousiast.

Iris is vooral blij dat ze nu gewoon bij één club kan blijven voetballen. “Ik begon met voetballen bij O.S.S’20. Toen het daar niet lekker liep, ging ik over naar RKSV Margriet, maar toen ontstonden ook daar problemen. Nu hoop ik zo lang mogelijk voor OMC24 te spelen.”

Of er verder nog obstakels zijn? De voorzitters lachen: “Tot nu toe is het grootste obstakel de yell aanpassen, sommigen roepen nog wel eens ‘Hup Margriet'."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Vrouwenvoetbal verliest momentum: aantal speelsters daalt