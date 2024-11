Achtervolging Tilburg: man (29) had vuurwapen en geen rijbewijs

Een 29-jarige man is donderdagavond na een achtervolging op de N65 en A58 aangehouden in Tilburg vanwege vuurwapenbezit. De man reed ook onder invloed van alcohol en zonder rijbewijs.

De politie beschikte al over informatie dat de verdachte mogelijk een vuurwapen in het bezit had en had de verdachte al in het vizier. Donderdagavond rond tien voor acht zagen agenten de man rijden op de N65 ter hoogte van Helvoirt.

De bestuurder kreeg een stopteken, maar dat negeerde de man. De politie zette daarop een achtervolging in. De man kon bij de afrit Tilburg-Oost op de A58 worden klemgereden en aangehouden.

De Tilburger is aangehouden vanwege wapenbezit omdat agenten in zijn huis een vuurwapen vonden. Deze is in beslag genomen. Voor het rijden onder invloed en zonder rijbewijs, krijgt hij een apart proces verbaal. De verdachte wordt verhoord.

