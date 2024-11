Bestuurder (36) komt om na aanrijding tegen boom

Een man van 36 uit Oudheusden is vrijdagmiddag om het leven gekomen nadat hij met zijn auto tegen een boom was gereden. Dit gebeurde op de Bosscheweg in Nieuwkuijk.

Er zou niemand anders in de auto hebben gezeten. De bestuurder reed vanuit Drunen richting Nieuwkuijk en is aan de linkerkant van de weg vol tegen een boom gereden. De brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet momenteel onderzoek naar het ongeluk.