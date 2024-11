Jesse (10) blust keukenbrand in de Risk Factory

Wat moet je doen als de vlam in de pan slaat of als je getuige bent van een ongeluk? In de Risk Factory in Geertruidenberg leren kinderen van groep 7 en 8 wat ze moeten doen in gevaarlijke situaties. Niet uit een boekje, maar in de praktijk.

Enthousiast nemen de kinderen van groep 7 van de Anspach school uit Dongen om de beurt plaats op de stoel van de buschauffeur. Ze weten allemaal wel dat je niet in de dode hoek moet gaan staan. Maar hoe ziet die dode hoek er precies uit? "Hé, als jullie daar staan kan ik jullie echt niet zien", roept de 10-jarige Jesse verbaasd naar zijn klasgenootjes. "Dit is gaaf om te zien. Ik wist niet dat je dan zo slecht zichtbaar bent. Ik ga nu wel extra opletten."

Kinderen mogen vanuit een bus zelf ervaren hoe een dode hoek eruit ziet

Een andere groep krijgt een filmpje te zien waarin een fietser wordt aangereden door een auto. Daarna moeten de kinderen zelf 112 bellen. In de naastgelegen centrale neemt vrijwilliger Wouter van Boxel de telefoon op. "Met 112-alarmcentrale. In welke woonplaats bent u en welke hulpdienst heeft u nodig?" De kinderen schrikken er een beetje van. Maar uiteindelijk weten ze de juiste informatie door te geven. "Ze hebben het heel goed gedaan, ondanks dat ze het hartstikke spannend vonden. Kinderen vinden het vaak moeilijk omdat er heel veel gevraagd wordt. Ze oefenen dit eigenlijk nooit want het is verboden om voor de lol 112 te bellen."

"Als je kinderen iets vertelt dan vergeten ze het, maar als je ze iets laat beleven dan vergeten ze het nooit meer."

De Risk Factory is een initiatief van onder meer de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, politie, GGD en brandweer. In een oude elektriciteitscentrale zijn verschillende ruimtes gemaakt waar kinderen gevaarlijke situaties kunnen oefenen. Het idee is over komen waaien uit Engeland. "Als je kinderen iets vertelt dan vergeten ze het. Laat je iets zien met een plaatje dan onthouden ze het misschien. Maar als ze iets beleven dan vergeten ze het nooit meer," legt Barry Peeters van de Risk Factory uit. "Kinderen krijgen te maken met heel veel risico's in hun leven. Wij proberen ze handvatten te geven zodat ze weten hoe ze moeten handelen als ze in zo'n situatie terecht komen." Er zijn negen scenario's die de kinderen doorlopen. Van groepsdruk en criminaliteit tot wat je moet doen als er brand uitbreekt. Vooral dat laatste maakt indruk op de leerlingen. Ze staan te praten in een keukentje als er ineens vlammen uit de frituurpan komen. "Wow!" wordt er geroepen, gevolgd door zenuwachtig gegiechel. "Gooi er water op." Maar dat blijkt niet het juiste antwoord. Jesse weet het wel en laat het zien. "Je moet het deksel erop doen, dan gaat het vuur vanzelf uit."

"We hebben hier een keer een jongen gehad die twee weken later echt 112 moest bellen voor een noodgeval."

Hoewel Jesse dus al het een en ander wist, heeft hij toch nog iets geleerd vandaag. "Ik wist niet dat een buschauffeur zo weinig ziet en wat je precies moet zeggen als je 112 belt. Ik weet niet of ik het ooit ga gebruiken, maar het is wel handig om te weten." Dat kan vrijwilliger Wouter van Boxel beamen. "We hebben hier een keer een jongen gehad die twee weken later echt 112 moest bellen voor een noodgeval. Hij zei later dat hij blij was met wat hij had geleerd bij de Risk Factory. Daar doen we het voor."