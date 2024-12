Minder auto's in het centrum, zo zit het in de Brabantse steden

Minder auto's en vrachtwagens en meer voetgangers. Dat is wat Eindhoven, Den Bosch en andere Brabantse gemeenten willen in hun stadscentrum. De binnensteden van Tilburg, Breda en Helmond zijn grotendeels al autoluw, maar daar wordt gekeken naar uitbreidingen en het tegengaan van sluipverkeer.

Zo knipt de gemeente Den Bosch de binnenstad straks op in meerdere delen. Nu kan iedereen nog over de hele binnenstadsring rijden, maar dat wordt verleden tijd. Zo wil de gemeente doorgaand verkeer weren uit het centrum en juist over de grote wegen leiden. Fietsers en voetgangers moeten hierdoor meer ruimte krijgen. In 2025 beginnen de eerste werkzaamheden.

Bossche ondernemers zijn minder blij met de plannen. Daarom hebben KHN Den Bosch, Vastgoed BIZ, Hoteloverleg en ondernemersvereniging Hartje Den Bosch vorige week donderdag een petitie ingediend bij de wethouder. De petitie is inmiddels 1.935 keer ondertekend. "Complete afsluiting van het gebied binnen de stadsring is de doodsteek voor onze stad", zo staat in de petitie.

Eindhoven

Ook in Eindhoven wil de gemeente het centrum autoluw maken. “Het is niet de vraag óf er in de toekomst nog auto’s rijden in het centrum van Eindhoven, maar hoe”, zegt wethouder Robert Strijk (mobiliteit) tegen Studio040. Dat heeft vooral te maken met de groei van de stad. De verwachting is dat Eindhoven in 2040 naar zo'n 300.000 inwoners gaat, dat zijn er nu ongeveer 235.000.

De wethouder wil onder andere het doorgaand verkeer in het centrum onmogelijk maken. Het centrum blijft bereikbaar met de auto en er zal genoeg parkeergelegenheid zijn, maar er gaat veel veranderen. "Veel mensen gaan dit spannend vinden", zegt de wethouder daarover.

Tilburg

De binnenstad van Tilburg is al afgesloten voor auto's en vrachtwagens. Tussen zes uur en elf uur in de ochtend mag gemotoriseerd verkeer in het voetgangersgebied alleen laden en lossen. Binnen de Tilburgse politiek wordt nog gediscussieerd of dit gebied uitgebreid moet worden.

Ondertussen is de gemeente bezig met het ombouwen van de Cityring naar Parkring. Zo zijn er de afgelopen jaren al enkele aanpassingen geweest en de Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekring worden in 2025 en 2026 opnieuw ingericht. Daar mag je straks 30 kilometer per uur, er komt een dubbelzijdig fietspad en er blijft meer ruimte over voor groen en verblijven.

Breda

Ook de binnenstad van Breda is al autoluw. Tot twee jaar geleden stonden er op verschillende plekken paaltjes om het verkeer tegen te houden. Met een sleutel konden de paaltjes naar beneden. Tot er op den duur te veel sleutels in omloop waren. Sindsdien zijn de paaltjes weg en heeft de gemeente camera's opgehangen. Verkeer dat niet in de binnenstad thuishoort of geen ontheffing heeft, riskeert een boete.

De Prinsenkade en Markendaalseweg zijn voor lange tijd gesloten vanwege werkzaamheden. In deze straten kwam veel doorgaand verkeer. De gemeente onderzoekt of ze ook deze straten autoluw willen maken.

Helmond

Het centrum van Helmond is ook autoluw. Net als in Breda stonden er eerst paaltjes, maar sinds vorig jaar zijn die vervangen door camera's. Helmond wordt steeds groter en dat vraagt om een uitbreiding van het autoluwe gebied. Daarom heeft de gemeente doelen opgesteld voor 2030.

Zo wil de gemeente onder andere de Watermolenwal autoluw maken, zodat het centrum en het Burgemeester Geukerspark beter in elkaar overlopen. Ook de Beatrixlaan moet autoluw worden om sluipverkeer te voorkomen. De Zuid Koninginnewal wordt een eenrichtingsweg, ook om sluipverkeer en doorgaand verkeer te voorkomen. Het Stationskwartier wordt zo ingericht dat auto's er te gast zijn en dat fietsers en voetgangers de ruimte hebben.