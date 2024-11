Helmond Sport toch te ambitieus voor aanleg nieuwe kunstgras-mat

In het nieuwe multifunctionele GS Staalwerken Stadion van Helmond Sport zou kunstgras komen. Maar de club en de gemeente Helmond kiezen nu toch voor een hybride grasveld. Als de Helmonders promoveren, kunnen ze niets met kunstgras. In de Eredivisie is kunstgras volgend seizoen verboden.

De voorbereidingen voor de aanleg van de kunstgrasmat waren al afgerond. “We hebben vanwege multifunctioneel gebruik de keuze voor kunstgras gemaakt, daar staan we achter", liet algemeen manager Ron van den Bekerom eerder deze maand nog weten aan Omroep Brabant. LEES OOK: Maar het wordt nu dus een hybride grasveld, een mix van natuurlijk gras en kunstgras. Volgens de club is het een toekomstbestendige keuze waarmee Helmond Sport inspeelt op recente ontwikkelingen in het betaalde voetbal. Met andere woorden: als de Helmonders promoveren, dan kunnen ze niets met kunstgras. "Deze keuze sluit aan bij de professionele ambities en identiteit van de club", staat in een reactie van Helmond Sport en de gemeente Helmond nadat een akkoord over de huurovereenkomst was bereikt.

"Sportieve en maatschappelijke ambities naar hoger niveau tillen."