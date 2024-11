Feestdagen in samengestelde gezinnen: zo voorkom je ruzie

De feestdagen zijn voor veel mensen een tijd van gezelligheid, maar in samengestelde gezinnen kunnen ze juist lastig zijn. Wie viert Sinterklaas of kerst met de kinderen? Hoe regel je alles zonder ruzie? Wat als tradities botsen? En welke cadeaus geef je?

“Soms worden kinderen in de kerstvakantie wel zes keer van het ene huis naar het andere gesleept. Kerstavond hier, eerste kerstdag daar, tweede kerstdag weer ergens anders. Voor kinderen is dat enorm stressvol,” zegt orthopedagoog Nanda Poulisse (66). “Ouders doen er goed aan om van tevoren samen duidelijke afspraken te maken. Dat zorgt voor rust.” Toch ziet ze dat goed overleg tussen ex-partners soms moeilijk gaat. “Er ontstaat bijvoorbeeld een concurrentiestrijd als ouders vasthouden aan familietradities of elkaar niks gunnen. En als exen blijven ruziën over wie recht heeft op wat, zijn kinderen vaak de dupe.”

"Er zijn veel factoren die snel tot onenigheid kunnen leiden, terwijl ze in een 'normaal' gezin vaak geen probleem zijn”, vertelt Nanda Poulisse. Ze is stiefmoeder en heeft jarenlang stiefouders geholpen in haar eigen praktijk als orthopedagoog. Ze weet dus hoe lastig de decembermaand kan zijn. Voorbeelden zijn je schoen zetten met sinterklaas en het geven van cadeautjes. Maar de grootste uitdaging in veel samengestelde gezinnen is de vraag waar en wanneer de kinderen sinterklaas en kerst vieren.

Nanda heeft 10 jaar een eigen praktijk gehad in Sint Michielsgestel waar ze stiefouders helpt. En ze schreef er een boek over. “Ik probeer ouders en stiefouders altijd mee te geven om zo flexibel mogelijk te zijn. Het hoeft echt niet per se op die ene feestdag,” zegt ze. “Sinterklaas kun je bijvoorbeeld prima later vieren door tegen de kinderen te zeggen: ‘Piet heeft hier een zak cadeautjes achtergelaten.’ En kerst kan ook eerder of later .

Het belangrijkst volgens Poulisse is, is dat kinderen aandacht krijgen. Ze adviseert ouders in samengestelde gezinnen om nieuwe tradities te maken. Bijvoorbeeld de hele dag films kijken in je pyjama, samen een spelletje spelen of pepernoten bakken. “Dat schept ook een band tussen stiefouders en stiefkinderen.”