Sportclubs in de problemen door verdubbelde kosten

Sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Door tegenvallende subsidies en gemeentelijke bezuinigingen verdubbelen soms zelfs hun kosten. Zo ook bij VV Wernhout. "Het wordt voor onze vereniging een heel stuk moeilijker om overeind te blijven."

"De gemeente krijgt minder geld van de overheid waardoor ze de keuze maken dat wij als club meer zelf moeten betalen. Eerst betaalden we twintig procent van de kosten zelf, nu wil de gemeente dat we veertig procent zelf gaan betalen. Dat is voor ons een verdubbeling", rekent het bestuurslid van de club voor.

Deze problemen zijn geen uitzondering. Door het wegvallen van subsidies, verhoging van de huur en stijgende energiekosten hebben sportclubs het steeds zwaarder. Als gevolg moeten ze keer op keer de contributie verhogen, wat ze liever niet doen. "We willen de vereniging betaalbaar houden voor onze leden, maar dat is lastig", vertelt Jan Hereijgers, bestuurslid van VV Wernhout.

De kans is groot dat de contributie opnieuw omhoog moet. "Als de kosten blijven stijgen en de subsidies wegvallen zal het helaas wel moeten. We doen er alles aan om de club overeind te houden", vertelt Jan. "De club is erg belangrijk voor mij."

VV Wernhout is niet de enige club die last heeft van bezuinigingen. "Meer dan de helft van de sportverenigingen geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst", zegt Daniel Klijn van het Register van Verenigingsbestuurders (RVVB). "Bovenop alle stijgende kosten worden ook nog de subsidies stopgezet vanuit de overheid. Als dan ook nog leden hun lidmaatschap opzeggen door de stijgende contributie houdt het een keer op."

"Sportverenigingen zijn cruciaal in Nederland. Mensen vinden elkaar bij een sportclub. Het is ook ontzettend belangrijk voor onze gezondheid om te bewegen. Dus laten we er in godsnaam voor zorgen dat we onze clubs overeind houden."

"De landelijke overheid moet samenwerken met de lokale overheid en de sportverenigingen om de sportverenigingen in de toekomst omhoog te houden. Voor sport is op dit moment niks geregeld in de wet. Gemeenten zijn dus niet verplicht geld uit te geven aan sport. Zeventig procent van de uitgaven is door de wet al bepaald voor de gemeenten, daardoor is het overige geld, waaronder het geld voor sport, erg beperkt", legt Klijn uit.