Ongeluk op de A2 bij Vught, snelweg weer vrijgegeven

Op de A2 bij Vught is een ongeluk gebeurd, waardoor de weg van Eindhoven naar Den Bosch tijdens de avondspits dicht was. Er stond een lange file. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Rond kwart voor zes was de vertraging meer dan een uur. Drukte op de weg

Het was een drukke avondspits, met meerdere ongelukken op de Brabantse snelwegen. Daarbij is het de derde dag op rij dat er lange files staan op de A2 bij Den Bosch.