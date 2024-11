Pizzakoerier van snelweg gehaald, reed op de linkerbaan met z'n scooter

Een bijdehante maaltijdbezorger wilde wel héél graag fooi krijgen voor een snelle bezorging. In de avondspits besloot de pizzaman met zijn scooter de A50 bij Eindhoven op te rijden. Dat mag natuurlijk niet, dus is hij aangehouden door de politie. Eén rijstrook moest worden afgesloten, waarna er drie kilometer file stond.

"Effe wachte... Effe wachten nog....", citeert Rijkwaterstaat het Pizza lied van André van Duin. Op hun filmpje is te zien hoe een pizzabezorger midden op de linkerbaan van de A50 is aangehouden, omdat hij met zijn scooter over de snelweg reed.

"Deze maaltijdbezorger zorgde voor een ontevreden klant, een afgesloten rijstrook en drie kilometer file", zegt Rijkswaterstaat. Wat er met het eten in zijn bezorgdoos is gebeurd, is niet bekend. Hij is met scooter en al van de A50 af gehaald. Zijn scooter is meegenomen met een politiebusje.