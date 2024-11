Automobilist weigert alcoholcontrole met een halve liter bier in zijn hand

Een 50-jarige Eindhovenaar mag binnenkort eens goed gaan praten met de rechter. De man werd namelijk na een achtervolging aangehouden en kreeg de vraag of hij onder invloed was. Onder het genot van een halve liter Schultenbräu antwoordde de man steevast: "Zwijgrecht." Het bleek ook niet zijn eerste aanvaring met Justitie. De man had namelijk nog 600 dagen gevangenisstraf open staan.

Wijkagenten zagen vrijdagmiddag een rode Nissan Micra rijden over de 1e Lieven de Keylaan in Eindhoven. Dat ging op zo'n manier dat de agenten het verdacht vonden. Toen ze achter de rode auto aangingen, gaf de automobilist direct flink gas.

Toen de Nissan eenmaal staande werd gehouden, bleek de bestuurder geen rijbewijs te hebben. Volgens de wijkagenten had hij 'wel een strafblad dikker dan de bijbel'. Hij wilde niet meewerken aan een alcoholcontrole. Onder genot van een halve liter Schultenbräu beriep de man zich op zijn zwijgrecht.

De wijkagenten hadden in de gaten dat er meer in het spel was. "Zijn bloeddoorlopen ogen bleken niet van een slechte nachtrust te komen", schrijven ze op hun Instagram-account. De man was namelijk naast zijn dikke strafblad, ook in het bezit van een zakje met vermoedelijk heroïne, een zakje met XTC, een crackpijp en een zakmes.

Verdachte kent de gevangenis

Uiteindelijk bleek dat de verdachte dit kunstje vaker had uitgehaald. Eerder werd hem een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd voor het weigeren van bloedproeven en rijden zonder rijbewijs. Ook is de verdachte na verlof van een gevangenisstraf niet teruggekomen. Hij had toen nog 600 dagen gevangenisstraf open staan, onder andere voor een woningoverval.

De man moet die straf nu eerst uitzitten. Daarna zal hij zich opnieuw moeten verantwoorden voor de rechter en krijgt hij volgens de wijkagenten 'ongetwijfeld een nieuwe gevangenisstraf'.