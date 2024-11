Man steelt drank en slaat op de vlucht, maar wordt aangereden

Een winkeldief die zaterdagochtend op de vlucht sloeg op de Vestdijk in Eindhoven, is aangereden door een taxichauffeur. De dief zette het op een rennen omdat hij in de supermarkt werd betrapt op het stelen van drank.

De man had een fles rode wijn en een paar blikjes bier gestolen. Toen hij werd betrapt, rende de dief weg en stak hij snel de Vestdijk over. Een taxichauffeur die aan kwam rijden, kon de man niet meer ontwijken en botste tegen hem aan. De dief kon hierdoor niet verder rennen en bleef op straat liggen. De man is in de ambulance nagekeken en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. De gestolen fles wijn en blikjes bier vielen op straat en braken open. De politie en supermarktmedewerkers hebben de troep opgeruimd. De politie maakt een proces-verbaal op.