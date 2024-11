Stewards en beveiligers gewond na vechtpartij bij ijshockeywedstrijd

De ijshockeywedstrijd van Red Eagles Den Bosch tegen de Nijmegen Devils is vrijdagavond uit de hand gelopen. In de ijshal in Nijmegen gingen zo'n vijftig bezoekers met elkaar op de vuist. Enkele beveiligers en stewards raakten lichtgewond toen ze de ruzie probeerden te sussen. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis voor controle. Twee mensen zijn opgepakt.

Volgens de politie ontstond er in ijshal Triavium een vechtpartij tussen bezoekers. Bij de wedstrijd waren zo'n achthonderd mensen, van wie er ongeveer vijftig met elkaar op de vuist gingen. Een politiewoordvoerster meldt dat het onduidelijk is wat daar de aanleiding voor was. Toen de bezoekers naar buiten moesten, wilden mensen niet gaan en werd het ook op het buitenplein van de ijsbaan onrustig. Agenten hebben het plein ontruimd en hebben daarbij hun wapenstok gebruikt. Aanhangers NEC

Twee mensen zijn opgepakt voor belediging van agenten en voor opruiing. Ze worden zaterdag na verhoor weer vrijgelaten. Volgens de politie waren ook aanhangers van de Nijmeegse voetbalclub NEC betrokken bij de ongeregeldheden. Zij waren vrijdagavond aanwezig bij de ijshockeywedstrijd.