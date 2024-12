NK Kettlebell is afzien: 'Heel diep gaan en echt niet altijd leuk'

Wie gespierde mannen en vrouwen wil zien, is dit weekend bij Indoor-Sportcentrum Eindhoven aan het juiste adres. Zo is er tijdens Lichtstad Open een groot toernooi met powerlifters, een wedstrijd voor bodybuilders en het NK Kettlebell. Volgens medeorganisator Harry de Jonge uit Veldhoven allemaal sporten met raakvlakken. "De laatste week voor een wedstrijd is een marteling.”

De bodybuilders, veelal met weinig of geen ervaring op wedstrijdgebied, krijgen de kans om zich aan het publiek te laten zien. Harry de Jonge: “Wat het zwaar maakt, is dat je met bodybuilding een zeer streng dieet hebt. Voor een wedstrijd duurt dat wel zestien weken. Je gaat je steeds slapper voelen en je put jezelf helemaal uit. Het is superzwaar, maar als je eenmaal op dat podium staat, dan heb je je doel bereikt. Je bent in de beste vorm van je leven en mag het showen, dan is het alle inzet waard geweest.”

Er deden vele tientallen atleten mee aan de Lichtstad Open.

Harry deed in 1984 mee aan zijn eerste bodybuildingwedstrijd, het toenmalige Mr. Lichtstad. Nu 30 jaar later heeft hij samen met zijn zoon Tim de derde editie van Lichtstad Open georganiseerd. Met naast bodybuilders ook aandacht voor powerlifting en de NK’s Kettlebell, worstelen en Sambo, een mix van allerlei sporten zoals judo en worstelen. “Het zijn sporten met meerdere overeenkomsten", zegt Harry. "Je komt er allerlei elementen van tegen in de sportschool. Kettlebell en powerliften zijn meer gefocust op pure kracht, vechtsport op techniek en zo heeft iedere sport iets speciaals.”

"Heel diep gaan en echt niet altijd leuk."

Bij het NK Kettlebell laten de deelnemers zien wat afzien is. In tien minuten tijd moeten ze zoveel mogelijk herhalingen maken met een kettlebell, een gietijzeren soort kanonskogel met een handvat eraan. Er zijn diverse onderdelen, maar voor allemaal geldt dat de kettlebell de grond niet mag aanraken. “Het is heel diep gaan en echt niet altijd leuk”, zegt oud-Bosschenaar Ferry van de Wal (46) die afwisselend met zijn maat twee gewichten van ieder 26 kilo boven zijn hoofd tilt. “Ik train heel gevarieerd, maar zeker de helft van de trainingen is zo zwaar, dat ik ook weleens denk aan lekker op de bank liggen naast de open haard. De liefde voor de sport overwint altijd. Het blijft leuk om te doen, ik vind het lekker om zoveel te geven.”

Dennis Eikelboom en Ferry van de Wal Nederlands kampioen. (Foto: Leon Voskamp)

In Eindhoven pakte Ferry, die werkt op het Sint-Joriscollege in de stad, zaterdag weer twee nationale titels. Zijn prijzenkast is inmiddels aardig vol en daar zitten ook meerdere wereldtitels en goud op een EK bij. “Ik ben competitief ingesteld en wil altijd winnen, al wil dat niet zeggen dat het altijd lukt. De sport kwam op mijn pad nadat ik vroeger eerst gevoetbald heb en daarna zo’n dertien jaar aan CrossFit deed. Ik wilde iets nieuws en zo’n vijf jaar geleden kwam Kettlebell in beeld, daar heb ik me in gespecialiseerd.”

" En denk maar niet dat je even kunt rusten."