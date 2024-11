Armoedig Willem II onderuit in het hoge noorden: 2-0

Willem II maakte zaterdag totaal geen aanspraak op een of drie punten en leed de zesde nederlaag van het seizoen. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen, verloren de Tilburgers in een matte vertoning met 2-0. Bij winst had Willem II in het linkerrijtje kunnen staan, maar door de nederlaag wordt het gedwongen weer naar beneden te kijken.

Vorig jaar werd deze wedstrijd nog een niveau lager gespeeld. Omdat beide ploegen afgelopen seizoen promoveerden, is het dit kalenderjaar een potje in de Eredivisie. Willem II had een deel van de eerste helft het beste van het spel en het kreeg het kansen. Zo kwam linksback Rob Nizet twee keer gevaarlijk dicht bij een treffer, beide keren schoot de Belg net naast. FC Groningen opende na een halfuur de score door een doelpunt van Thijs Oosting. Hij speelde vorig seizoen nog bij Willem II. Het was zijn eerste competitietreffer en dat bij zijn basisdebuut! De rest van de wedstrijd bleef Groningen de bovenliggende ploeg met de meeste dreiging. Na een uur viel de tweede goal voor de thuisploeg. Resink gaf een scherpe voorzet voor het doel, maar niemand wist de bal nog aan te raken, ook keeper Thomas Didillon-Hödl niet, waarna het leer tussen de palen ging. Willem II zette daar vrij weinig tegenover. De noorderlingen klommen door de winst naar voorlopig de twaalfde plaats met 15 punten, een punt minder dan de Tilburgers, die door het verlies afzakten naar de elfde plaats met 16 punten. Dick Lukkien, de trainer van FC Groningen, was na afloop tevreden over Oosting. 'Ik gun het hem van harte. Het helpt hem en de ploeg. Thijs had zijn basisplaats verdiend, want hij klopt al weken op de deur" zo zei de trainer tegen RTV Noord.