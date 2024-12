Brand verwoest vier vrachtwagens en trailer van familiebedrijf

Bij transportbedrijf Van Bakel aan de Tubantenweg in Oss is zaterdagnacht een grote brand uitgebroken. Vier vrachtwagens en een trailer gingen in vlammen op. Ook het bedrijfspand raakte beschadigd.

De brand brak iets voor twee uur 's nachts uit op het terrein van het negentig jaar oude familiebedrijf. De brandweer schaalde op naar grote brand en probeerde met man en macht het vuur onder controle te krijgen. Er kon niet worden voorkomen dat de vier voertuigen en een losse trailer volledig werden verwoest door het vuur. De brandweer wist twee andere vrachtwagens op tijd te verplaatsen, zodat de brand daar niet naar zou overslaan. Er waren tijdens de brand meerdere knallen van ontploffende vrachtwagenbanden te horen. De politie zette de straat af en hield omstanders op afstand. Rond drie uur was het vuur onder controle. Daarna is de brandweer nog zo'n twee uur bezig geweest met het nablussen van de wagens en het puin.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

