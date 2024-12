Vliegtuig keert terug vanwege medisch noodgeval

Een vlucht die vanaf Eindhoven Airport naar Faro in Portugal is vertrokken, is zondagochtend omgekeerd vanwege een medisch noodgeval aan boord.

Het gaat om een vlucht van Transavia, die vertrok om half acht. Het vliegtuig was ter hoogte van Parijs toen de piloten besloten terug te keren. Uiteindelijk is het vliegtuig geland in Brussel, waar de passagier medische hulp krijgt. Daarna zal het toestel alsnog naar Faro vliegen.