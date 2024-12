Vuurwerkbom afgestoken door jongeren: 'Gigantische explosie en vuurzee'

Jongeren hebben zaterdagavond aan het Suikerpad in Zevenbergen een vuurwerkbom afgestoken. Dit leidde tot een gigantische explosie. Handhavers van de gemeente Moerdijk hebben hierop de achtervolging ingezet.

De handhavers liepen zaterdagavond over het Suikerpad toen ze een groep van zo'n tien jongeren zagen staan. Hun leeftijd wordt geschat tussen de twaalf en vijftien jaar oud. Ze staken iets aan, waarna een ontploffing volgde. "Wij zagen een gigantische explosie van ongeveer tien bij vijftien meter aan vuurzee en spetters van vuur", melden de handhavers.

Toen de jongeren zagen dat ze waren betrapt, zetten ze het op een rennen. Handhavers zetten de achtervolging in en wisten een van hen staande te houden.

Wasbenzine

Deze verdachte had samen met zijn vrienden vier flessen van een liter wasbenzine aangestoken met een Cobra. "Dat gaf, zoals wij gezien hadden, een flinke explosie." Het vuur bleef niet lang aan, omdat het grasveld vochtig was. Op een paar brandplekken in het grasveld na, is er geen schade ontstaan in de omgeving.

De jongen is overgedragen aan de politie. Het vuurwerk is volgens de handhavers door een speciaal bedrijf opgehaald en vernietigd.