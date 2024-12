Dieven slaan culinaire slag, peperdure stukken vlees gestolen bij inbraak

In Den Dungen is zaterdagnacht een inbraakgolf geweest. Aan de Woudseweg en de Nieuwlandweg is bij drie huizen ingebroken. Wellicht dat de dieven nog op zoek waren naar een goede maaltijd, want ze namen onder meer stukken vlees mee ter waarde van duizend euro.

Een bewoner schakelde zondagochtend de politie in, omdat er in zijn of haar huis ingebroken was. Na onderzoek bleek ook in andere huizen in de omgeving te zijn ingebroken. De wijkagent spreekt van een inbraakgolf en doet onderzoek. De bewoners van de drie huizen hebben aangifte gedaan.

"We hebben geen informatie over de daders, maar wie zien een patroon in de werkwijze en de spullen die zijn meegenomen", meldt de politie.

Kettingzagen en crossmotor gestolen

De dieven hebben meerdere spullen buit gemaakt. Uit een vriezer in een schuur hebben ze voor duizend euro aan stukken vlees meegenomen. Ook kettingzagen, een bladblazer, gereedschapskisten en accu's zijn gestolen.

Uit de schuur van de bewoner die zich bij de politie meldde, is een crossmotor gestolen. Het gaat om een paars-groene motor zonder kentekenplaten. "Ziet u deze crossmotor ergens gestald staan of ziet u een persoon op deze crossmotor rijden, neem dan contact met ons op", vraagt de politie.