Vandalen gaan los op kerstman: 'Kost klauwen met geld'

Tegenslag voor het Bergse Winterparadijs. Nog geen dag na de opening van het evenement op de Grote Markt in Bergen op Zoom hebben vandalen vernielingen aangericht. Twee jaar geleden was het ook al raakt. "Dit is heel demotiverend allemaal", aldus organisator Frank Vale.

"Het staat allemaal op camera", vertelt een zeer teleurgestelde Vale tegen Omroep Brabant. In de nacht van vrijdag op zaterdag klommen tenminste twee mannen over het hek. Ze trokken een grote kerstman los en smeten hem van het podium. Vale snapt niet wat hen bezielde.

Kerstmarkt

"Die kerstman kostte 1800 euro. We hadden 'm goed vastgeschroefd, maar die hebben ze moedwillig eruit lopen trekken." De kerstmarkt staat tussen café's in, dus alles is vastgelegd op camera.

De gedupeerde exploitant deelde de beelden op Facebook en hoopt dat iemand de gasten herkent. Al zal het weinig helpen: het kerstbeeld valt niet meer te redden. "Het is zo zonde", vult Vale aan. "Iedereen was vol lof over wat we hebben opgebouwd. En dan heb je een paar kerels die het verpesten. Nee, die kerstman kunnen we weggooien inderdaad." Vale doet geen aangifte. Dat heeft volgens hem weinig zin, zo weet hij nog van enkele jaren geleden.

Duizenden euro's schade

Twee jaar geleden werd er nog een mengpaneel voor licht en geluid gestolen uit het Winterparadijs. "Toen had er ook iemand ingebroken. Die nam onverzekerde apparatuur ter waarde van 15.000 euro mee." Vale kon de dief met behulp van beelden opsporen. "Hij werd opgepakt, daarna heb ik er nooit meer wat van gehoord. Nu zie ik hem weer rondlopen in Bergen op Zoom."

Het Bergse Winterparadijs staat tot en met 5 januari in het centrum van Bergen op Zoom. Voorlopig ziet Vale zich genoodzaakt om ook in de nachtelijke uren bewaking te hebben bij het evenemententerrein op de Grote Markt. "We hadden al bewakers overdag, nu dus ook 's nachts." Hij vraagt zich af wanneer het evenement onbetaalbaar wordt. "Want dit kost klauwen met geld."