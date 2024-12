Koploper PSV doet goede zaken met ruime zege in topper tegen FC Utrecht

PSV heeft de topper tegen FC Utrecht vrij gemakkelijk weten te winnen. Na een matige eerste helft liep de koploper van de Eredivisie in het tweede bedrijf uit naar een 5-2 zege op de nummer twee van de Eredivisie. Na het puntenverlies van Feyenoord op zaterdag lijkt PSV in ieder geval weer een volgende stap richting een mogelijke titel te zetten.

Even daarvoor had Ismael Saibari PSV op voorsprong gezet nadat ook een eerder doelpunt van hem was afgekeurd. PSV leek met die voorsprong ook de controle te hebben maar viel een beetje in slaap. Een handsbal van Bakayoko werd na ruim een halfuur werd bestraft. Utrecht kreeg een penalty en die werd benut door Anthony Descotte. 1-1.

Buitenspel Maar ondanks het slechte niveau van de wedstrijd, gebeurde er wel genoeg. PSV zag alleen al in de eerste helft twee goals afgekeurd worden wegens buitenspel. Waarbij trainer Peter Bosz het bij de tweede goal van Malik Tillman niet eens was met de beslissing van de videoscheidsrechter.

Leuke tweede helft

In de tweede helft was er in de eerste tien minuten gelijk spektakel. PSV kwam snel op 2-1 via Guus Til. Maar aan de andere kant ontsnapte het aan een nieuwe gelijkmaker. Descotte kon van dichtbij scoren maar doelman Walter Benitez had een uitstekende redding in petto.

PSV had weer de gewenste voorsprong en kon met een overwinning concurrent Feyenoord al op tien punten zetten. De Rotterdammers speelden zaterdag gelijk tegen Fortuna Sittard. Later deze zondag komt Ajax nog in actie.

Doelpuntenfestijn

Die wedstrijd kan de ploeg van Peter Bosz met een goed gevoel gaan kijken. Want PSV liep in vijf minuten uit naar een 1-4 voorsprong. Eerst was er een mooie combinatie tussen Luuk de Jong, Til en Saibari. Laatstgenoemde kon de bal in open goal scoren. De 1-4 kwam op naam van Bakayoko die de bal vanaf de rand van de zestien in de lange hoek schoot.

FC Utrecht deed nog wel wat terug. Vlak voor tijd kopte Siebe Horemans de 4-2. Dat was niet het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Guus Til schoot op prachtige wijze de 5-2 binnen. Een doelpunt van Obispo werd in de slotseconde nog afgekeurd. Het bleef bij 5-2 in Utrecht.