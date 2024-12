Explosie bij huis, voordeur en ramen eruit geblazen

Een huis aan de Vreugdendaal in Gilze is zwaar beschadigd nadat er zondagnacht een explosief is afgegaan. Meerdere ramen en de voordeur liggen eruit. Er was een vrouw in de woning. Zij is niet gewond geraakt.

Rond kwart over drie kreeg de politie een melding van een explosie. Bij aankomst bleek de woning zwaar beschadigd. De brandweer heeft het huis doorzocht. Er was een vrouw aanwezig die veilig uit het huis is gekomen. De straat werd ruim afgezet. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Volgens buurtbewoners was de knal aan de andere kant van het dorp te horen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision