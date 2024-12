Al ruim 7000 stemmen voor de Brabander van het Jaar, jij kan ook meedoen

Al meer dan zevenduizend mensen hebben gestemd op hun favoriet voor de titel Brabander van het Jaar 2024. Heb jij nog niet gestemd? Het kan nog!

Wie mag zich de Brabander van het Jaar 2024 noemen? Je hebt nog een paar dagen om je stem uit te brengen. Ga naar onze speciale stempagina en kies jouw favoriet. De stembus is nog geopend tot en met vrijdag 6 december 18.00 uur. Wordt het Nienke die met haar Stichting DANC wensen van kinderen in vervulling laat gaan? Of Paul die de hoogste toppen van de Tour de France beklimt voor stamceldonatie? We zetten alle genomineerden nog even op een rijtje. Giel van Kollenburg uit Best

Giel van Kollenburg uit Best met Diny die hij gered heeft.

Giel van Kollenburg uit Best is een held. Hij redde het leven van de 90-jarige Diny toen zij in een diepe sloot was gevallen. Giel aarzelde niet, sprong het koude water in en haalde Diny eruit. Met Diny gaat het weer goed en ze is haar ‘reddende engel’ eeuwig dankbaar. Linda Schellings uit Eindhoven

Linda Schellings uit Eindhoven.

Niemand mag honger hebben, vindt Linda Schellings uit Eindhoven. Daarom kookt ze bijna iedere middag in haar eigen keukentje verse warme maaltijden. Zo helpt ze mensen in de buurt die nauwelijks rond kunnen komen, slecht ter been zijn of die niet meer zelf kunnen koken. Paul van Tatenhove uit Berghem

Paul van Tatenhove uit Berghem

Paul van Tatenhove uit Berghem beklimt de zeven hoogste bergtoppen van de Tour de France: rennend. Daarmee haalt hij geld op voor stamceldonatie. Paul zet op deze manier de missie voort van zijn overleden PSV-collega Thijs Slegers. Hij heeft al bijna 65.000 euro ingezameld. Judith Nuijten uit Tilburg

Judith Nuijten uit Tilburg.

Judith Nuijten uit Tilburg vindt dat ieder kind een sinterklaascadeautje verdient, ook al is daar soms geen geld voor. Daarom zamelt ze met haar stichting Uit Een Goed Hart tweedehands speelgoed in. Ook bezorgen Judith en haar vrijwilligers kerststukjes bij eenzame ouderen en met nieuwjaar delen ze pakketten uit aan gezinnen die niet veel te besteden hebben. Nienke Proost uit Bergen op Zoom

Nienke Proost uit Bergen op Zoom.

Nienke Proost uit Bergen op Zoom is ongeneeslijk ziek en ze wil graag iets moois nalaten. Daarom heeft ze met familie en vrienden Stichting DANC opgericht. Daarmee laat ze wensen in vervulling gaan van kinderen die het om wat voor reden dan ook even moeilijk hebben en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.