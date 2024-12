Een witte kerst? Volgens onze weerman is de kans groter dan normaal

Een witte kerst? Al sinds augustus vragen Jordy Graat en zijn collega Mark Versteden van het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant aan de weerman of we dit jaar sneeuw krijgen met kerst. En als je er maar lang genoeg naar vraagt dan krijg je op een gegeven moment het antwoord waarop je hoopt. De kans op een wit laagje tijdens de kerstdagen is namelijk gestegen.

Het is nog maar 22 nachtjes slapen tot kerst. Met z'n allen aan de gourmet, Home Alone kijken en 30 Seconds spelen met die ene oom die net iets te veel champagne op heeft. Dat is gezellig, maar waar de meeste mensen toch echt van dromen is een witte kerst. Zo ook Jordy en Mark van KEIgoeiemorgen. Al sinds de zomer vragen ze elke maandag aan weerman Floris Lafeber van Weerplaza of er een kans is op sneeuw met de kerst. Die kans leek tot nu vrij klein. Maandagochtend vroegen de twee het voor de zoveelste keer en onder tromgeroffel antwoordde hij: "De kansen zijn iets hoger dan normaal." Tot nu toe gaf de weerman telkens aan dat de kans op een witte kerst zo'n 7 procent is. "We zitten dit keer op 15 procent", vertelde de weerman maandagochtend onder luid gejubel van Jordy en Mark. Al hoeven ze volgens de weerman niet te hopen op een Elfstedentocht.

"Vannacht gaat de wind draaien en dan komt er koelere lucht naar ons land."