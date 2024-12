Auto gevonden in sloot langs de snelweg, bestuurder overleden

Bij een ongeluk op de A4 in Woensdrecht is een automobilist omgekomen. Het gaat om een man die met zijn auto van de weg raakte en in de sloot terechtkwam. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er waren geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk.

De politie kreeg maandagmorgen een melding van een andere automobilist, die dacht een auto in de sloot langs de A4 te zien liggen. "We weten niet hoe lang die daar al lag, of wanneer het is gebeurd", zegt de politie. "Het was lastig om bij de auto te komen. Maar toen we de bestuurder vonden, was hij al overleden."

De politie is bezig met een onderzoek naar wat er gebeurd is. Er is één rijstrook afgesloten.