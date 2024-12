Ruim duizend handtekeningen tegen optreden homofobe metalband

Meer dan duizend mensen hebben een petitie tegen het optreden van de controversiële metalband Impaled Nazarene in de Effenaar ondertekend. De band staat gepland om op 14 december op de Eindhoven Metal Meeting te spelen, maar het is nog onzeker of het optreden doorgaat.

‘Bij de Effenaar voel je je veilig’, het staat in koeienletters in de huisregels van de concertzaal geschreven. Die veiligheid komt volgens een hoop muziekliefhebbers in het geding nu de Effenaar de band Impaled Nazarene heeft geboekt voor de aankomende editie van de Metal Meeting. De Finse band uit omstreden homofobe en racistische teksten. In haar teksten heeft de band het onder andere over een nieuwe Holocaust, en volgens het nummer Zero Tolerance zou ‘AIDS de straf zijn’ voor ‘die flikker shit’. Met name de inhoud van dit nummer ligt al twintig jaar onder vuur, maar tot de dag van vandaag heeft de band hier geen afstand van genomen. Het optreden van de band stuit dan ook op veel verzet. Op het moment van schrijven hebben ruim 1400 mensen een virtuele handtekening gezet onder de petitie ‘Geen extreemrechtse bands in de Effenaar’. Het zou 14 december niet voor het eerst zijn dat de Finse black metalband in de Effenaar zou optreden. Ze stonden twee keer eerder op het Eindhovense poppodium, dit bijvoorbeeld in 2012. Toen brachten ze openlijk de Hitlergroet tijdens de show.

"De band heeft voor ons zijn recht verkwanseld om op te treden."

Effenaar-directeur Jos Feijen zei eerder dat metalfans ‘gewoon met een biertje van de muziek genieten’, maar in dat beeld herkent niet iedere fan zich. 'Juist wij als metalheads zijn al buitenbeentjes van de samenleving en vinden dat iedereen welkom moet zijn', staat in de omschrijving van de petitie geschreven. COC Eindhoven en regio, de belangenvereniging voor de lhbti+-gemeenschap, spreekt zich uit tegen het gedachtegoed van de band en heeft de petitie ondertekend. Dit wel met een kanttekening: "We begrijpen het dilemma van onze ‘cancelcultuur’, maar we willen geen censuur. Wij waarderen de vrijheid van meningsuiting in onze maatschappij, ook al wordt soms een mening geschreeuwd die ons angstig maakt", schrijft Kay Sachse namens COC Eindhoven. Toch vindt de organisatie dat vrijheid van meningsuiting niet zonder regels komt. "Maar achter het recht op deze vrijheid schuilt ook een verplichting, namelijk de waardigheid van anderen te respecteren. ‘Waarom bieden we een podium voor mensen die artikel 1 van de Nederlandse Grondwet willen cancelen? Impaled Nazarene heeft voor ons zijn recht verkwanseld om op te treden omdat het de rechten en de waardigheid van anderen met voeten treedt", staat in de brief van de belangenorganisatie. De Effenaar buigt zich op dit moment over de kwestie en komt woensdag met een definitief oordeel.