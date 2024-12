Bever duikt op in deze woonwijk, beestje steeds vaker gespot in steden

Een bever zwemt sinds een aantal dagen rond in Waalwijk. Het slootje in de woonwijk Besoijen is de nieuwe thuisplaats van het dier. "We waren erg verrast toen we de bever zagen", vertelt een buurtbewoner. Zoogdiervereniging Nederland is minder verbaasd en zegt dat het steeds vaker voorkomt dat bevers op plekken zitten waar je ze niet direct zou verwachten.

De bever in Waalwijk is vrijdagavond gezien toen een buurtbewoner achterin de tuin in het tuinhuis zat. "We waren heel erg verrast. Wanneer zie je een bever in het echt? Dat komt niet zo vaak voor. En zeker niet van zo dichtbij", vertelt de buurtbewoner. "Het slootje waar de bever zit, loopt precies langs onze tuin. En ook langs alle tuinen in de straat. Dat zijn er nogal wat."

"Het is heel leuk dat we het dier nu zien. Maar we zijn niet bang voor de bever. En om de tuin maken we ons ook niet druk. We hebben gaas om de bomen gedaan, zodat de bever niet al het hout van de bomen af trekt." De rest van de buurt had al gaas om de bomen. Zeven jaar geleden zat er namelijk ook al een bever in deze sloot.