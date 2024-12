Willy en René steken Guus Til hart onder de riem: 'Genieten wél van hem'

PSV mag dan een topweek hebben gehad met de spectaculaire overwinning op Shakhtar en FC Utrecht, inmiddels gaat het vooral over Guus Til in Eindhoven. De middenvelder scoorde twee keer tegen Utrecht maar gaf na de wedstrijd aan dat hij op dit moment niet kan genieten van het voetballen.

Minder clementie hebben de gebroeders met de PSV fans die vorige week de spectaculaire ommekeer tegen Shakhta Donetsk misten omdat zij voortijdig naar huis gingen. "Ik zag best veel mensen weggaan toen het nog 0-2 stond", zegt René. "Dat zullen ze wel nooit meer doen."

Willy kan geen medelijden met ze hebben. "Ik las ook een verhaal van mensen die al bij het station stonden en toen het gejuich hoorden, die hebben spijt als haren op hun kop, haha! Maar het is net goed. Je steunt je club 90 minuten en geen 85."

In de podcast memoreren de gebroeders een wedstrijd uit hun eigen PSV-verleden die wel wat leek op die tegen Shakhtar. "In 77 en 78 speelden we hier thuis tegen Magdenburg", weet Willy nog. "We hadden in Oost-Duitsland met 1-0 verloren en we kwamen hier ook weer achter." René vult aan: "Er zaten achttienduizend man in toen nog het houten stadionnetje. En die bleven allemaal zitten en toen maakte Harry Lubse in de allerlaatste minuut nog 4-2. Dat was toen ook spektakel."