Bijzondere vangst door agenten blijkt nepslang: 'Dachten dat-ie dood was'

De jeugdagenten van Veldhoven en Waalre deden zondag een bijzondere vangst. Ze zouden een uit de kluiten gewassen koningsslang hebben gevonden, maar het dier blijkt hartstikke nep.

Alleen blijkt een dag later dat de gevonden slang een heel goed namaak exemplaar is van de gespikkelde koningsslang. "Na een grondig onderzoek bleek de slang nep te zijn", vertelt de politie. "We wisten natuurlijk niet hoe lang hij al buiten in de kou stond, maar toen de slang na een half uur nog geen teken van leven had gegeven, zijn we toch maar op onderzoek uitgegaan." En wat bleek: foutje, bedankt: "Het was een behoorlijk goede nepslang."

Wat ze met de slang gaan doen, weten de jeugdagenten nog niet precies. "Ik denk dat het naar de gemeente gaat als gevonden goed", zegt een van hen. Of anders, wie weet: een mooi plekje op het bureau.

