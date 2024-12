Lange file na ongeluk op A50: meer dan een uur vertraging

Verkeer op de A50 bij Oss krijgt dinsdagochtend te maken met een flinke file. Rond zeven uur is een ongeluk gebeurd in de richting van Eindhoven naar Arnhem. Dit leidt tot ruim tachtig minuten vertraging.

Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Rond tien voor half acht was de file zo'n dertien kilometer lang.

Ook op andere wegen in onze provincie is het dinsdagochtend druk. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer krijgt hierdoor te maken met vijftig minuten vertraging. Ook op de aansluitende A59 staat bij Made zo'n vier kilometer file.

Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht krijgt verkeer vanaf Den Bosch te maken met ruim een halfuur vertraging.