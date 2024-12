A58 dicht richting Breda, chemische brokstukken op het wegdek gevallen

De A58 van Tilburg in de richting Breda is dinsdagochtend dicht omdat er bij Tilburg Reeshof een hoop stenen op de weg zijn gevallen. Het gaat om brokstukken van gesloopte chemische ovens die in een kiepwagen zaten.

Omdat het gaat om chemisch materiaal draagt de brandweer mondkapjes tijdens het opruimen. Om wat voor chemisch materiaal het precies gaat, en hoe gevaarlijk de brokstukken zijn, is nog onduidelijk. De vertraging richting Breda bedraagt rond kwart over tien drie kwartier. Verkeer kan vanaf Eindhoven het beste omrijden via Den Bosch (A2, A59 A27), meldt de ANWB. Hommeles

Het is al de hele ochtend hommeles op de A58. Op de snelweg stond dinsdagochtend ook al een ellenlange file - toen vanuit Breda in de richting Eindhoven. Die file ontstond na een ongeluk bij Oirschot. Rond negen uur bedroeg de vertraging bijna twee uur op de snelweg. LEES OOK: Ellenlange file op de A58 na ongeluk bij Oirschot Iets voor elf uur botsten ook nog meerdere auto op elkaar bij Oirschot, opnieuw richting Eindhoven. Omdat er daar modder op de weg ligt zorgt dat voor een boel vertraging.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.Foto: Toby de Kort/SQ Vision.