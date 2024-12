Bezorgers laten pakketjes op hele bijzondere plekken achter

Het is de drukste tijd van het jaar voor pakketbezorgers. We bestellen massaal pakketjes tijdens Black Friday of voor Sinterklaas en Kerstmis. Het kan altijd voorkomen dat iemand niet thuis is bij het afleveren. Dan worden de pakketten niet aan de deur afgegeven, maar op hele andere plekken achtergelaten. We vroegen jullie op welke gekke plekken jullie je pakketje hebben teruggevonden. We hebben de leukste en gekste op een rijtje gezet.

Floor Jansen Geschreven door

De bezorger van Tamara van Dijk nam de kerstboom in de centrale hal van de flat wel erg serieus. Hij legde alle pakketten van de flatbewoners onder de boom. Gelukkig zag een van de bewoners, gekleed in badjas en pantoffels, het gebeuren en zorgde hij via de intercom ervoor dat alle pakketten alsnog op de goede plek terechtkwamen. Bezorgers doen er alles aan om de pakketten goed te bezorgen, zegt PostNL. "Bij ons hebben wij afspraken over de bezorging van de pakketjes. Ze komen niet zomaar op gekke plekken terecht", vertelt Wout Witteveen, woordvoerder van PostNL. "Via de app kan er een bezorgafspraak gemaakt worden. De klant kan dan aangeven op welke plek het pakketje achtergelaten mag worden als diegene niet thuis is." Ondanks die goede afspraken gaat het wel eens mis. Dit geldt voor alle pakketdiensten. Marleen wist niet wat ze zag toen ze ineens haar pakketje in de wc zag liggen. De bezorger gooide het door het raam naar binnen en het pakketje belandde in het toilet. Louise Timmermans overkwam hetzelfde. Haar pakketje lag ook in de pot. Soms worden de pakketjes buiten, rond het huis achtergelaten. De bezorger die het pakket bij Wendy Hendriks moest bezorgen wilde het netjes uit het zicht verstoppen. Hij verstopte het pakketje zo goed dat ze drie dagen nodig had om het terug te vinden. Het lag verstopt in de klimopplant.

Pakketje verstopt in de klimop (foto: Wendy Hendriks)