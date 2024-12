Nieuwe MINI staat te verstoffen voor de deur: 'Prijswinnaar komt niet'

The Read Shop aan het Cassandraplein in Eindhoven zit met een elektrische MINI Cooper in de maag. De auto van ruim 35.000 euro is met de oudjaarstrekking van begin dit jaar door iemand gewonnen, maar tot nu toe haalt niemand ‘m op. Tot 31 december 23:59 kan het lot verzilverd worden. Daarna niet meer. Medewerker Ankie Verschuuren betwijfelt of de auto nog wordt opgehaald. “Super zonde is dit.”

“Je zult het maar gewonnen hebben en je weet het niet. Dat is echt zuur", zegt Verschuuren. December vorig jaar heeft iemand bij de winkel het winnende oudjaarslot van de Staatsloterij gekocht. "Mensen kunnen denken dat ze toch nooit iets winnen en dat het lot dan in een la verdwijnt. Dat zou mijn gedachte kunnen zijn.” De auto staat inmiddels op de parkeerplaats bij het winkelcentrumpje. Op de deur zit een grote sticker met ‘Ik zoek mijn winnaar’. Eerder stond de auto vlak voor de deur van de winkel. “Bewoners klaagden daarover. Ze konden er niet langs”, zegt manager Gina Beumker van The Read Shop.

Gina Beumker wil de auto ook wel hebben (foto: Rogier van Son).

Een oproep op Facebook leverde niets op, maar de auto trekt wel de aandacht. Klanten beginnen erover bij de kassa. “Ze zeggen dat ze ‘m wel willen, maar ik wil ‘m zelf ook wel”, zegt Gina lachend. Voor de foto moet de auto verplaatst worden, maar daar roept Gina toch wel een collega voor. Hij mag de nieuwe auto achteruit inparkeren.

"Ik hoop oprecht dat we degene kunnen vinden."