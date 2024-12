Op motor zonder zadel rijden op grote stenen en buizen: 'Best wel heftig'

Motorcross is populair in Nederland, maar motortrial is een veel minder bekende tak van motorsport. Voor Roel (21) en Loek van Veenendaal (17) is het hun grootste passie. Ze pakten beiden dit jaar de Nederlandse titel in hun klasse. “Het is een spectaculaire sport”, zegt de oudste van de broers uit Eerde. “Soms zijn obstakels best wel heftig.”

Het gaat bij motortrial niet om snelheid, maar om behendigheid. Tijdens een wedstrijd rijden deelnemers een parcours met obstakels. Ze proberen zo min mogelijk met hun voeten de grond aan te raken om strafpunten te voorkomen. Roel: “In het buitenland zijn het vaak ritten in de natuur, bijvoorbeeld tegen een heuvel op. In Nederland is het meer nagebootst met onder andere stenen en buizen die door een kraan worden neergelegd.” Motortrial is geen sport voor mensen met hoogtevrees. “Vooral in het begin vond ik sommige stukken van een parcours best hoog. Hoe vaker je het doet, hoe meer je eraan gewend raakt. Bij een training kun je jezelf altijd uitdagen. Je mag er in tegenstelling tot motorcross je tijd voor nemen. Er is bij een wedstrijd wel een tijdslimiet, maar het gaat er niet om wie het eerste binnen is.”

"Je rijdt veelal tussen de stenen."

Helemaal zonder risico is de sport niet. “Je rijdt in eigen land veelal tussen de stenen, dan kun je lelijk vallen. Als er hoge stukken inzitten, dan heb je vaak iemand bij je die boven staat. Als je de klim net niet haalt en je valt, dan kan jouw maatje de motor opvangen.” Roel begon drie jaar geleden met motortrial toen hij met zijn vader werd uitgenodigd op de baan in Schijndel. “Ik deed niet aan motorcross, maar vond het leuk om aan motors en brommers te sleutelen. Motortrial beviel me zo goed dat ik binnen drie weken een motor kocht. Ik rolde het wereldje in en kreeg mijn broer mee. Hij is ook fanatiek en het is leuk om dezelfde hobby te delen. Je kunt wel raden waar het thuis veel over gaat.”

"Vallen hoort een beetje bij de sport."

De 21-jarige Eerdenaar pakte dit jaar zijn tweede Nederlandse titel, Loek was bij de junioren voor het eerst de beste van Nederland. “Ik zie de sport als hobby en vind het leuk om wedstrijden te rijden. Het is niet zo dat ik ervan droom om prof te worden, want dat is in Nederland erg lastig", aldus Loek. "Wat mij goed maakt? Het is een kwestie van veel oefenen en niet al te bang zijn. Als ik wel wat angst voel, dan probeer ik het gewoon. Vallen hoort bij de sport, maar vaak zijn die valpartijen niet erg.”

Loek van Veenendaal.

Wie het beste van de twee is? “Roel is beter, dat zeg ik eerlijk”, aldus de jongste van het duo. “Maar ik hoop in de toekomst beter te worden.” De helm wordt er weer bij gepakt, want er staat een training van ruim twee uur op het programma. Wat opvalt bij de trialmotor is dat die er anders uitziet dan bij motorcross. “We rijden op een motor zonder zadel”, legt Loek uit. “Wij staan altijd, dat is het beste voor de balans.”

"Goed met motoren omgaan, dan is het niet zo'n dure sport."