VVD vreest financieel 'failliet' Goirle en trekt stekker uit coalitie

De coalitie in de gemeenteraad van Goirle is geklapt. Dat laat de lokale fractie van de VVD weten in een persbericht. Reden voor het vertrek van de liberalen is de 'verslechterende financiële situatie van de gemeente'.

Volgens de VVD zitten er teveel onzekerheden in de onlangs vastgestelde begroting. Een grote zorg is een bezuiniging van 3 miljoen euro, die niet wordt onderbouwd. Ook noemt de VVD de 'alsmaar toenemende uitgaven op het sociale domein' als reden. Ook het raadsvoorstel om voor 42 miljoen euro een nieuw gebouw voor het Mill Hill College te laten bouwen, zit de VVD dwars. "Zelfs met optimistische aannames over de bouwkosten zal deze investering de financiële speelruimte van de gemeente Goirle grotendeels blokkeren." Eerder vertrok ook VVD-wethouder Peter van Dijk, omdat hij zich niet kon verenigen met de miljoeneninvestering. 'Faillissement' voorkomen

Volgens de VVD zijn de afgelopen tijd 'intensieve gesprekken gevoerd' met haar coalitiepartners, maar dat mocht niet baten. "De fractie heeft meerdere pogingen ondernomen de coalitie te overtuigen van de noodzaak tot het beperken van de uitgaven en een mogelijk 'faillissement' van de gemeente Goirle te voorkomen. Helaas zijn de verschillen van inzicht binnen de coalitie te groot en hebben deze gesprekken niet tot overeenstemming geleid." De val van het college staat niet op zichzelf. De huidige bestuursperiode zou tot zover op zijn zachts gezegd 'instabiel' genoemd kunnen worden. Sinds augustus vorig jaar zat de VVD samen met Lijst Riel Goirle, PvdA en CDA in het bestuur. Daarvoor strandde de samenwerking tussen de Lijst en de VVD samen met D66 en Po Actief Goirle. De vraag is welke mix van partijen er na een volgende formatie uit de koker komt.