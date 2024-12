Lach op gezicht van haar dochter dankzij de speelgoedbank, Thea is dolblij

Een sinterklaascadeautje kopen voor dochtertje Zelda is voor Thea Staps en haar man Tim uit Waspik geen vanzelfsprekendheid. Ze hebben een flinke schuld en hebben moeite om de rekeningen te betalen. Maar nu de feestdagen eraan komen willen ze Zelda van acht jaar wel graag iets geven. De speelgoedbank biedt uitkomst.

Er zijn steeds meer speelgoedbanken in Brabant. Onlangs opende er een nieuwe in Etten-Leur en ook in Breda. Ook zijn er meer gezinnen die speelgoed afnemen. Speelgoedbanken bieden uitkomst voor gezinnen zoals die van Thea en Tim Staps. “We hebben pech gehad in ons leven. Ik heb een acute hernia gehad waardoor ik in de Ziektewet kwam en later moest stoppen met werken waardoor er ook minder geld binnenkwam", zegt Thea.

“Mijn man Tim kreeg hartproblemen en kon ook niet volledig werken. Daardoor misten we een deel salaris. Onze dochter is geboren met het MFDM-syndroom, dat houdt in dat ze met alles achterloopt en mentaal niet ouder dan vier jaar zal worden. Ze heeft moeite met ademhalen en daarom heeft ze veel dure operaties en therapieën gehad”, legt Thea uit. Hierdoor liepen de schulden op en hadden ze moeite het hoofd boven water te houden.