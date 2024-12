91 schimmelhuizen worden gesloopt: ‘Renoveren is geen optie’

Woningcorporatie Zayaz gaat 91 huizen in de Röntgenstraat en omliggende straten in Den Bosch slopen. De huizen uit 1956 zijn dusdanig verouderd dat alleen sloop een optie is. De huidige huizen worden vervangen door nieuwbouwwoningen. Bewoners reageerden dinsdagavond verdeeld op deze plannen.

Het besluit om te slopen, kwam niet uit de lucht vallen. De bewoners van 91 huizen in Röntgenstraat en Kelvinstraat klagen al tientallen jaren over ernstige problemen in hun woningen, zoals schimmel, vocht, slechte isolatie en geluidsoverlast. Ook waren er klachten over het verouderde riool.

Maar Zayaz zou tussen 2011 en 2015 brieven hebben gestuurd waaruit blijkt dat renovatie niet mogelijk was en sinds die tijd zijn ze in afwachting van een sloopbericht.



In april van dit jaar trokken de bewoners van de huizen in de wijk Boschveld weer aan de bel bij de woningcorporatie. Zayaz nam de klachten dit keer serieus en liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Een groot deel van de huizen bleek inderdaad in slechte staat te verkeren.

De wooncorporatie erkent dat er fouten zijn gemaakt en de huizen te lang niet in beeld zijn geweest. “We hebben nu geconcludeerd dat zelfs met een grote renovatie niet alle problemen in deze woningen opgelost kunnen worden”, zegt Zayaz.