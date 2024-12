Ruud van Nistelrooij wint bij zijn debuut als trainer van Leicester City

Ruud van Nistelrooij heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Leicester City winnend afgesloten. Thuis tegen West Ham United werd het 3-1. Afgelopen vrijdag tekende Van Nistelrooij zijn contract bij de club uit de Premier League. Vier dagen later kon hij al aan de bak.

Van Nistelrooij was tot voor kort assistent-trainer bij Manchester United. Hij stond samen met Erik ten Hag langs de zijlijn. Ten Hag werd in oktober ontslagen door de club. Van Nistelrooij viel vier wedstrijden in als interim-coach. Hij won er drie, maar moest vertrekken nadat de Portugese Rúben Amorim zijn functie overnam. Na twee weken kwam de Brabander bij Leicester City in beeld.

Leicester kwam al vroeg in de westrijd dankzij op voorsprong dankzij een goal in de tweede minuut van spits Jamie Vardy. Ondanks het veldoverwicht en de vele kansen voor West Ham, stond het na een kwartier in de tweede helft 2-0 door een goal van Bilal El Khannouss.

Kort voor tijd maakte Patson Daka er 3-0 van. Toch wist Leicester weer niet de nul te houden: in de blessuretijd kopte de Duitse spits Nicolas Füllkrug de 3-1 binnen.

Door de overwinning stijgen The Foxes van de zeventienden naar de vijfitende plek in de Premier League en staan daarmee vier punten boven de degradatiestreep. Zondag speelt Leicester thuis tegen Brighton.