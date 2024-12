Brabant haalt ondanks kritiek banden aan met Chinese zusterprovincie

Terwijl steeds meer overheden de banden met China verbreken, heeft Brabant de vriendschapsband met haar zusterprovincie in China juist verstevigd. Een delegatie van het provinciebestuur reisde vorige maand 'in het geheim' af naar de provincie Jiangsu om het 30-jarig jubileum van de vriendschap te vieren. Om de vriendschapsband is al langere tijd veel te doen in de Brabantse politiek.

Over de reis naar China bracht de provincie niets naar buiten. Alleen in de agenda van Gedeputeerde Staten werden de plannen voor het bezoek kort gemeld. Over het ondertekenen van een hernieuwde vriendschapsverklaring, door beide partijen, werd niet gerept. Pas een maand later is de verklaring nu openbaar gemaakt. Op foto's en social media is te zien dat de Brabantse bestuurders de Chinese media wél uitgebreid te woord stonden.

Zeer kwalijk

En dat is zeer kwalijk, vindt Statenlid Kevin Nuijten (JA21). "Het college is verplicht om Provinciale Staten te informeren. Ik vind het onbegrijpelijk dat dat niet is gebeurd, terwijl ze dondersgoed weten hoe gevoelig dit ligt."

JA21 is in de Staten een van de uitgesproken tegenstanders van de vriendschapsband. "Waar andere overheden de banden met China vanwege spionage, sabotage en mensenrechtenschendingen verbreken, kiest Brabant ervoor haar banden met Jiangsu juist te versterken", zegt Nuijten. "Dat is naïef en zorgwekkend."