Explosie bij coffeeshop: 14-jarige jongen opgepakt

De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt voor een explosie dinsdagnacht bij coffeeshop The Cat aan de Marterring in Breda. De jongen werd op camerabeelden herkend door agenten. Hij is snel na de explosie aangehouden.

De explosie vond rond halfeen plaats. Het rolluik van de coffeeshop raakte beschadigd. Bij twee geparkeerde auto's zat een gaatje in de zijdeuren. Volgens een buurtbewoner zouden twee personen zijn weggelopen. De politie onderzoekt de zaak nog steeds en benadrukt dat het onderzoek nog niet is afgerond.